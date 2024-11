Il sottosegretario Rauti a Palermo in visita al Comando Militare Esercito Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, oggi a Palermo, ha visitato il Comando Militare Esercito Sicilia, che coordina e gestisce le attività militari nella Regione. “Il CME Sicilia è una preziosa risorsa territoriale che agisce in maniera capillare nella regione rappresentando l’Esercito; mette le sue forze al servizio della popolazione locale ed appartiene al tessuto sociale della città di Palermo e di tutta la terra siciliana”, ha specificato il Sottosegretario Rauti.Il Comando svolge, infatti, attività documentali inerenti il servizio militare dei cittadini provenienti dalle varie province della Regione e attività di servizio per i Comuni e per l’Inps “competenze indispensabili che richiedono conoscenza della materia e capacità di relazionarsi con il pubblico e che il personale civile e militare del CME Sicilia affronta quotidianamente rispondendo con passione e professionalità ai bisogni della cittadinanza”, ha evidenziato Rauti.Nell’ottica di curare l’immagine dell’Esercito e potenziarne le capacità, al Comando Militare Esercito Sicilia spetta il compito di favorire il ricollocamento nel mondo del lavoro dei militari congedati ed anche quello di incentivare il reclutamento di giovani siciliani. “L’operato minuzioso del CME Sicilia costituisce l’interfaccia dell’Esercito con Istituzioni civili, enti e organizzazioni sul territorio, confermando ogni giorno l’impegno della Forza Armata a favore del pubblico, soprattutto del pubblico più giovane che, grazie alle frequenti attività promozionali ed informative coordinate ed organizzate dal personale del CME, approccia per la prima volta al mondo della Difesa” ha sottolineato la Senatrice.Il Comando si distingue anche perchè espleta funzioni di supporto ai militari siciliani affetti da gravi patologie ed alle famiglie delle Vittime del Dovere siciliane.– foto Segreteria Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti –(ITALPRESS).