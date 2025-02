“Il suo assessorato ha perso il finanziamento”, Gnoffo e Cirignotta: “Di Stefano è un bugiardo”

Gela. “Un bugiardo”. I dirigenti di Forza Italia Gnoffo e Cirignotta non allentano la presa e tornano sulle dichiarazioni di ieri, rese pubbliche dal sindaco Di Stefano. Al video del primo cittadino, oggi hanno fatto seguire un loro contributo sui social. Un altro video attraverso il quale i due forzisti ammettono la firma di Gnoffo sulla delibera per la messa in salvaguardia di altri progetti ma insistono sul fatto che quel provvedimento di giunta nulla ha a che fare con il taglio dei fondi per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, per oltre tre milioni di euro, così come abbiamo già riferito. “Perché il sindaco non ha mostrato a tutti il decreto del dipartimento regionale dell’energia che definanzia oltre tre milioni di euro?”, chiedono nel loro intervento. Forza Italia faceva parte della giunta Greco, nella quale Di Stefano era assessore allo sviluppo economico, punto di riferimento per i programmi di finanziamento. “È stato il suo assessorato a non adempiere e a non procedere con l’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2023”, precisano.