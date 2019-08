IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI IN AULA ALLA CAMERA IL 22 AGOSTO

ROMA (ITALPRESS) – Le comunicazioni alla Camera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono previste per mercoledì 21 agosto alle 11.30. Per giovedì 22 agosto è invece previsto l’esame della proposta per taglio dei parlamentari. È quanto ha stabilito all’unanimità la conferenza dei capigruppo della Camera.

L’esame della proposta sul taglio dei parlamentari, invece, avrà l’ultimo passaggio in Commissione Affari costituzionali nella mattinata del 22 agosto e nel pomeriggio dello stesso giorno in Aula.

(ITALPRESS).