Il Talent Junior approda a Valencia, Pileri suona la carica: “Non c’è più tempo da perdere”

Gela. Prova di esame per Fabiano Fiaccabrino e il team principal, Pierfrancesco Pileri, chiamati a dare risposte con una prestazione concreta dopo la mancata qualificazione all’Estoril, gara inaugurale del Mondiale Junior Fim. Domenica prossima si correrà a Valencia, in Spagna, dove Faby65 ha svolto sessioni di prove e, anche per questo motivo, non saranno ammesse scuse. Dopo il Portogallo il motociclista gelese si è allenato in bici e in pista con Pierfrancesco Pileri osservatore speciale ma a distanza prima della trasferta catalana, in programma per martedì mattina.