Il talentuoso pianista Ruben Miceli stasera alle Mura Federiciane

Nato a Ragusa nel 1997, inizia lo studio del pianoforte con la Maestra serba Javorka Misič all’età di 5 anni. Dall’età di 9 anni studia con il Maestro Giovanni Cultrera presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania conseguendo il diploma in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e segnalazione per una produzione discografica, a soli 17 anni e successivamente nell’ottobre 2019 la Laurea Magistrale con 110 e lode, menzione speciale d’onore e futura registrazione da conservare negli archivi come documento di eccellenza Nel febbraio 2018 ha concluso con il massimo dei voti l’Academia Internacional de Musica Aquiles Delle Vigne con il Maestro Aquiles Delle Vigne. Ha anche studiato con quest’ultimo all’Accademia del Ridotto di Stradella. Attualmente si sta perfezionando con il Maestro Carmelo Pappalardo.

Si è perfezionato con maestri di fama internazionale quali Michel Beroff, Jörg Demus, Joaquin Achucarro, Valery Piassetski , Roberto Prosseda, Sergio Perticaroli, Leslie Howard, Epifanio Comis, Violetta Egorova.

Vincitore del 2º premio e del premio speciale come migliore interpretazione della Sonata in Si minore di F. Liszt al 9th International Franz Liszt Piano Competition Weimar – Bayreuth 2018 e di più di 40 concorsi nazionali e internazionali tra cui: 1° Premio al Leopold Bellan di Parigi, 1° Premio, Premio del Pubblico e Premio come giovane talento al Mayenne International Piano Competition, 1° Premio al Clamo International Piano Competition di Murcia in Spagna, 3° Premio Venezia etc.

Recentemente è stato Semifinalista e vincitore del Premio come migliore Italiano al prestigioso 66° Maria Canals International Piano Competition di Barcelona 2021, vincitore del Young Artist Piano Series con Roma Tre Orchestre 2021 e del Premio Pianistico Concerti a Teatro 2021 presso la Villa Marigola di Lerici.

Ha iniziato l’attività concertistica all’età di 13 anni. Si è esibito in sale da concerto e teatri in giro per l’Europa e Asia tra i quali il Teatro La Fenice di Venezia, Salle Cortôt di Parigi, Weimarhalle (Germania)Recital Hall presso l’HKAPA(Hong Kong),Teatro Municipale di Piacenza, Theatre de Mayenne, etc.

Ha suonato con diverse orchestre quali la Staatskapelle Weimar Orchestra,l’Orchestra Arturo Toscanini di Parma,l’Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquesta Sinfonica de la Region de Murcia,l’Orchestra Filarmonica di Chernovtsy, Filarmonica di Bacau.

Nel 2019 ha partecipato a importanti festival quali il Milano Piano City 2019, l’Hong Kong Summer Festival etc. Ha inciso un CD per KNS Classical e un CD per A2DV Generation con l’integrale degli studi di Chopin.

A fine settembre è stato impegnato in una tournee che lo ha visto esibirsi in Germania(Oeschberghof Classic Piano Festival), Francia(Teatro di Laval) e Svizzera(Concerts Grand Salon di Zurigo).