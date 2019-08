IL TORINO CEDE 2-3 AL WOLVERHAMPTON, GIRONI DI EUROPA LEAGUE LONTANI

TORINO (ITALPRESS) – Tre gol subiti, tanta amarezza e la speranza di capovolgere l’esito nella gara di ritorno. Tutto in una serata storta per il Torino che nell’andata del playoff di Europa League cade in casa di fronte a un Wolverhampton cinico e spietato. All’Olimpico Grande Torino il primo match del doppio appuntamento europeo termina per 3-2 in favore degli inglesi. Al Toro non rimane che sperare di ribaltare il risultato al Molineux nel ritorno programmato per giovedì 29 agosto.

Dopo la traversa colpita da Nkoulou, al 43′ i Wolves passano in vantaggio grazie a una sfortunata autorete di Bremer che sugli sviluppi di una punizione devia in rete il cross di Joao Moutinho. Nel secondo tempo, alla prima occasione gli inglesi trovano la rete del 2-0: è ancora Traore l’assist-man con una serie di finte su Ansaldi e con il pallone messo a centro area per il tiro a botta sicura di Diogo Jota. Passano una manciata di secondi e il Torino va in gol con il cross dalla sinistra di Ansaldi e l’incornata di testa di De Silvestri ma la serata si complica maggiormente al 72′ quando, complice una grave disattenzione difensiva, Raul Jimenez porta a spasso due calciatori e presentatosi davanti a Sirigu piazza il pallone a fil di palo per il 3-1. Nel finale di gara un’ingenuità di Vinagre regala il penalty ai padroni di casa e dal dischetto Belotti calcia centrale e non fallisce, riaccendendo la speranza in vista del ritorno.

