Il tortuoso iter di “Una via tre piazze”, ora c’è l’ok: “Abbiamo sempre insistito”

Gela. È stato definitivamente approvato il progetto Una Via Tre Piazze. A due mesi esatti, dunque, dall’ok della giunta municipale, diventa realtà uno dei progetti più articolati dell’ultino periodo. Otto milioni e mezzo l’importo finanziato con fondi ministeriali, nuovo canale trovato dopo che l’iter per il Patto per il Sud non era andato a buon fine e si era temuto il peggio. A distanza di 20 anni, dunque, il settore lavori pubblici, con il dirigente Antonino Collura e il rup Franco Città, sono riusciti a salvare l’opera che prevede pavimentazione, illuminazione e arredo urbano di Corso Vittorio Emanuele, via Bresmes, Piazza Martiri, via Trieste Piazza Umberto e Piazza San Francesco. Il fascicolo a metà marzo era stato trasmesso al dipartimento per il finanziamento, che ora è arrivato. Il passo successivo sarà il disciplinare di gara, di concerto con l’Urega.