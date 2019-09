Il traffico di droga nell’inchiesta “Boomerang”, ricorsi in Cassazione per indagati

Sono attualmente sottoposti agli arresti domiciliari, Rocco Carfì (difeso dai legali Tommaso Vespo e Francesco Salsetta), Giuseppe Celona (rappresentato dall’avvocato Cristina Alfieri) e Gaetano Renna (difeso dall’avvocato Vittorio Giardino). Obbligo di dimora per Gianfranco Vasile (difeso dal legale Luigi Di Natale). Ordinanza annullata per Giuseppe Iapichello (difeso dall’avvocato Davide Limoncello), Emanuele Iapichello (difeso dall’avvocato Carmelo Tuccio), Carmelo Pelligra (rappresentato dall’avvocato Paola Carfì) e Salvatore Piva (difeso dall’avvocato Raffaela Nastasi), che sono tornati in libertà. I provvedimenti sono stati confermati per i presunti capi Gerbino e Gambino e per Bartolomeo Palmieri e Salvatore Biundo. L’inchiesta ha coinvolto Fortunato Vella, Giovanni Tumino, Salvatore Raniolo e Virgilio Terranova, ritenuti i collegamenti lungo l’asse Catania-Vittoria.