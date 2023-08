Il traguardo del diploma nel 2001, di nuovo insieme gli ex alunni della III A del liceo classico

Pian piano, in queste settimane, tra contatti e tentativi di trovare una data favorevole per tutti, il grosso della classe si è ritrovata. Una serata trascorsa insieme, ritornando su quei cinque anni dietro ai banchi della III A che raggiunse il traguardo finale del diploma nell’anno scolastico 2000-2001. Hanno risposto all’appello Sebastiano Pizzardi, Francesca Lisciandra, Sara Gauci, Sabrina Condorelli, Maria Antonucci, Laura Di Silvestre, Linda Scudera, Adriana Massaro e Alessandra Turco. Un modo per riprendere i contatti e per fermare il tempo, seppur solo per poche ore.