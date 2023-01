Il trasformato Gela FC a Sciacca, la SSD Gela favorita con il Pro Ragusa

Gela. La salvezza non è un miraggio, con una squadra totalmente stravolta con il mercato di dicembre. Il Gela FC inizia il girone di ritorno del girone A del torneo di Eccellenza sul campo dello Sciacca di Totò Brucculeri. L’ex tecnico del Gela inflisse il primo dispiacere ai gialloneri.

Proprio in chiusura di mercato il club del presidente Marco Scerra ha piazzato altri due colpi. Sono pronti al debutto l’esterno d’attacco classe 2002 Luca Panassidi, proveniente dallo Jonica, e Mario Leonardo Cannia, terzino sinistro classe 2003, proveniente dal Licata. I due si vanno ad aggiungere alla lunga lista di acquisti di questo mercato invernale, che comprende i difensori Samuele Giuffrida (che domani sarà assente per squalifica), Ignacio Baldovino e Lorenzo Longo, i centrocampisti Andrea D’Amico, Carlo Turrisi, Edoardo Buscetta e Alessandro Di Dio e l’esterno Joao Pedro Barzaghi.

Se il Gela FC punta ad evitare i play out, la SSD Gela vuole chiudere il girone di ritorno come quello di andata, ovvero da leader del raggruppamento C del torneo di Promozione.

Mercato senza lampi per i biancazzurri, che hanno mantenuto la rosa iniziale, eccezion fatta per Di Bartolo, che è andato al Sondrio e Cantavenera. Fausciana è soddisfatto così come nel finale di andata si sono viste anche cose nuove, come Scerra e Ascia insieme nell’undici titolare. Il tecnico gelese sa che il girone di ritorno sarà diverso. Occorre alzare l’asticella.