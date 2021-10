Il tributo agli angeli, inaugurato il momunento alle giovani vittime della strada

Gela. Magliette nere, con l’immagine di giovani volti. Sono gli angeli che non ci sono più, strappati alle loro famiglie dalla strada e da un destino che non gli ha concesso altre possibilità. E’ stato inaugurato il monumento agli angeli, andati via troppo presto. E’ stato collocato nell’area della rotonda est di Macchitella. C’erano tanti familiari dei giovani, morti per drammatici incidenti stradali che in pochi istanti hanno cancellato le loro vite, ma non la memoria che continua ad essere viva, mantenuta solida dai genitori, dagli affetti e dagli amici, che non si dimenticheranno mai di loro. Al taglio del nastro, ha preso parte il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. Il sindaco non c’era, perché in missione istituzionale a Roma, dove ha avuto incontri ministeriali. Insieme a Sammito, una presenza l’ha voluta dare il consigliere comunale Salvatore Scerra, a sua volta familiare di uno dei giovanissimi strappati alla vita dalla strada. Da anni, lui stesso si batte per avere maggiore sicurezza, a partire dal tratto di strada dove si verificò lo schianto.