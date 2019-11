“Il tuo biglietto è la loro sofferenza”, sit-in al circo “Orfei”: “Animali non si divertono”

Gela. Non sono contro il circo, che da qualche giorno ha piazzato le tende nella zona del complesso residenziale “La Cittadella”, ma vogliono invece che si superi lo sfruttamento degli animali, per il solo divertimento degli spettatori. Ieri, un piccolo gruppo di animalisti si è fatto vedere nei pressi del tendone del circo “Orfei”. Nulla di plateale, ma solo qualche cartello per far emergere la loro posizione. “Gli animali non si divertono” e ancora “il tuo biglietto è la loro sofferenza”. Non accettano che gli animali vengano forzati e siano sottoposti a sforzi sempre maggiori, pur di dar seguito allo spettacolo.