Il turismo in città è senza salotto!

Per non parlare di un’illuminazione deficitaria e assolutamente deprimente. D’altronde, è notorio come l’abitudine al degrado possa renderci ciechi al punto di non vederne più la gravità. Insomma, sto parlando di un autentico insulto alla bellezza, all’armonia, al benessere fisico e spirituale dei cittadini. E i nuovi arrivati, a cui abbiamo dato un sostegno senza riserve, davvero possono reputarsi orgogliosamente degni di rappresentare questa città che, in fondo, non chiede altro che le venga risparmiata qualche bruttura? Risparmio loro qualsiasi commento. E se qualcuno si sente punto in qualche sua parte sensibile, non ha che da fare un’attenta ricognizione e verificare se sto esagerando. Ho scattato alcune fotografie di questa penosa realtà, ma, per quanto eloquenti, avrei dovuto scattarne almeno cento per dare l’idea della dimensione reale del disastro. Se il turismo sta davvero a cuore della politica con la “P” maiuscola, è imprescindibile che essa cominci a porre la massima attenzione e priorità sul ripristino di un’immagine della città in cui la pulizia, l’ordine, l’efficienza, la bellezza, l’orgoglio di essere gelesi, ne diventino patrimonio culturale. Ma bisognerebbe essere divorati dall’amore per il bello! E, invece, a cosa assistiamo ogni giorno se non agli sgangherati, spesso ridicoli e penosi balletti della politica, cui riesce quasi naturale crogiolarsi in miserie inenarrabili. A volte ho la sensazione che si perda di vista il cavallo e si battagli sui finimenti, che pure sono importanti. E’ già una battaglia persa, o non completamente vinta, se non capiamo che all’ospite vada offerto qualcosa che lo faccia sentire per un momento parte integrante della nostra comunità. Questo significherebbe caratterizzare fortemente la piazza Umberto (qualche suggerimento potrebbe darlo persino il sottoscritto) e rendere il tratto che va dal museo a Piazza Roma compresa qualcosa di indicibilmente bello. Altrimenti avremo sempre un turismo toccata e fuga, un turismo che vede qualche gruppetto di turisti fare il giro delle teche del museo, risalire sul pullman, attraversare il lungomare, risalire viale indipendenza, visitare le Mura Timoleontee e poi via verso altri approdi. Che turismo è se non si vedono i ristoranti, i bar, i negozi e gli alberghi pullulare di turisti? Mi permetto di ricordare che abbiamo dei simboli che potrebbero essere utilizzati per richiamare l’attenzione del mondo. Ho parlato spesso anche dell’importanza degli eventi. Forse qualche esempio può, in maniera più efficace, dare l’idea di ciò che intendo dire. Marostica, in provincia di Vicenza, pur potendo vantare particolarità importanti come la produzione di Ciliegie e la presenza di qualche bella chiesa, è divenuta famosa nel mondo grazie ad una piazza, la Piazza degli Scacchi, dove ogni due anni, nel secondo fine settimana di settembre, si svolge una partita a scacchi con personaggi viventi. Altro esempio da emulare sarebbe Siracusa, conosciuta da tanta gente perché capace di calamitarne l’interesse, grazie soprattutto all’allestimento e alla rappresentazione di opere classiche. Pare che in questa nostra città, per una sorta di antica maledizione, i tempi non sono mai maturi per niente. Eppure Gela ha una fame atavica di cultura. Testimonianza incontestabile è il Prometeo di Eschilo voluto ardentemente dalla famiglia Greca. Chi ha potuto assistervi (tra l’altro in un contesto assolutamente e ineguagliabilmente bello) ha certamente vissuto una delle più belle e gratificanti serate da custodire nello scrigno dei propri ricordi. E, allora, niente di più facile che specializzarci e snocciolare, una per ogni stagione, le sette opere di Eschilo pervenuteci delle circa novanta scritte, al quale la città renderebbe, doverosamente e orgogliosamente, perenne omaggio. Ma di eventi se ne possono escogitare tanti quanti ne suggeriscono l’orgoglio e la fantasia, sempre che non ci si limiti a nutrire sogni asfittici e di corto respiro. Gela sarà sempre amputata nell’anima fino a quando non avrà una piazza principale degna di una città che si vuole prestigiosa. E allora sì che Gela avrebbe tutti i numeri per recitare un ruolo di primo piano sul variegato e affollato palcoscenico del Mediterraneo.