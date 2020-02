Il Verona rallenta in Friuli, con l’Udinese è 0-0

UDINE (ITALPRESS) – Pareggio a reti bianche tra Udinese e Verona nel lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A: alla Dacia Arena termina con uno 0-0 che può essere accolto positivamente da entrambe e che per quanto visto in campo è sostanzialmente giusto. Piccolo passo in avanti per i friulani che si portano a 26 punti (+4 sulla zona retrocessione), sale a 35 la squadra ospite e si conferma al sesto posto. Un’occasione per parte nel primo tempo. I friulani vanno vicini al gol con il tiro in diagonale di De Paul sul quale Silvestri è attento e respinge, a tre minuti dall’intervallo l’Hellas sfiora il vantaggio: colpo di testa perfetto di Kumbulla e parata prodigiosa di Musso, felino poi a smanacciare in un secondo momento evitando il tap-in di un avversario. Nella ripresa gioco spezzettato da continui falli e interventi dell’arbitro Abbattista, poi si scatenano i padroni di casa. Correttamente annullato un gol a De Paul per il precedente fuorigioco di Lasagna, gli ospiti sembrano stanchi e i friulani sfiorano ancora il gol con Becao di testa (bravo Silvestri) e con il tiro troppo fiacco di Ter Avest che spreca da ottima posizione. Sul fronte opposto Nuytinck salva sulla linea su Zaccagni. Finisce 0-0.

(ITALPRESS).