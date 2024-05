Il Volley Gela ospita il Sommatino a caccia del titolo di Prima Divisione

Gela. Ultima gara stagionale per il Volley Gela di coach Giacomo Tandurella. Le biancazzurre affronteranno oggi alle 19 al PalaUrso il Santa Barbara Sommatino per la finale playoff di ritorno, che vale il titolo del campionato di Prima Divisione, con la promozione in Serie D già ottenuta in semifinale. Il risultato all’andata fu di 3-1 per le avversarie, dunque le biancazzurre sono costrette a vincere col medesimo risultato o per 3-0 per andare al golden set. In caso di tie-break, la vittoria andrà aritmeticamente alle sommatinesi.