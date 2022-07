Immagini a sfondo sessuale girate a più contatti, donna denunciò: chiesta archiviazione

Gela. Forse, una fugace relazione, accompagnata anche da immagini a sfondo sessuale, che però furono fatte girare anche ad altri contatti. Fu una donna a denunciare quanto accaduto e la diffusione non autorizzata delle immagini, che pare fossero state inoltrate attraverso messaggi e chat. I pm, però, anche al termine dell’incidente probatorio, non hanno individuato elementi per proseguire l’indagine. L’attenzione degli investigatori, sulla base della denuncia presentata dalla donna, si concentrò su due uomini. Tutti vivono e lavorano in città. La procura, anche questa mattina davanti al gip Roberto Riggio, ha ribadito la richiesta di archiviazione, che invece è stata contestata dal legale della donna, che ha proposto formale opposizione. L’assenza di estremi per eventuali contestazioni è stata sottolineata anche dalle difese dei due uomini denunciati (rappresentati dagli avvocati Joseph Donegani, Emanuele Maganuco e Giovanna Zappulla). Pare che dall’esito dell’incidente probatorio non siano emerse prove concrete di una diffusione delle immagini, direttamente imputabile ai due, uno dei quali avrebbe una posizione decisamente marginale.