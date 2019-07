IMMIGRAZIONE, NAVE GREGORETTI DAVANTI AL PORTO DI CATANIA

CATANIA (ITALPRESS) – La nave ‘Gregoretti’ della Guardia Costiera italiana, che ha a bordo 135 migranti soccorsi in mare, è alla fonda davanti al porto di Catania in attesa di indicazioni precise da parte del ministero dell’Interno. Le unità della Guardia Costiera di Catania stanno dando opportuna assistenza alle necessità delle persone presenti a bordo.

La nave è in attesa che dal Viminale arrivino disposizioni sull’eventuale porto di sbarco. Venerdì il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha ribadito che nessuno sbarcherà se da parte

della Commissione Europea non ci sarà una presa in carico dei migranti salvati. Bruxelles ha annunciato l’intenzione di contattare gli Stati Ue per raccogliere disponibilità. Ma, al momento, la situazione non si sblocca.

(ITALPRESS).