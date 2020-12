“Immobile via Donizetti è pericoloso”, emessa ordinanza: “Proprietari provvedano”

Gela. La caduta dei calcinacci, che hanno invaso un tratto di strada, in via Donizetti, potrebbe essere solo il prologo di pericoli ancora più gravi. L’immobile al centro delle verifiche è risultato in condizioni decisamente critiche, da un punto di vista dell’intera tenuta. Secondo i tecnici del Comune, intervenuti sul posto per gli accertamenti, altri crolli non sono da escludere, in un’arteria stradale a pochi passi da Palazzo di Città e molto transitata sia con le automobili che a piedi. Il sindaco, nelle ultime ore, ha firmato un’ordinanza, con la quale impone ai proprietari di provvedere entro quindici giorni. Sono almeno nove quelli che risultano avere diritti sullo stabile a rischio, molti dei quali da tempo non vivono più in città.