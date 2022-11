Immobili abusivi, domande di condono respinte: emesse ordinanze di demolizione

Gela. Le domande di sanatoria risalgono al periodo a cavallo tra la metà degli anni ’80 e quella degli anni ’90. Il servizio condono edilizio del Comune però non ha individuato i requisiti per accoglierle e così sono almeno tredici le ordinanze di demolizione che sono state rilasciate in questi ultimi giorni dal settore urbanistica e territorio. In questi anni, gli immobili abusivi non sono mai stati demoliti. Con le ordinanze appena rilasciate dagli uffici dell’ente si impone ai proprietari di provvedere all’abbattimento di immobili e manufatti non in regola. Nel caso di inosservanza, sarà Palazzo di Città ad avviare la procedura di acquisizione al patrimonio comunale, sempre comunque per l’eliminazione dell’immobile irregolare. Negli scorsi mesi, l’assise civica ha deliberato il regolamento per la gestione degli immobili che furono realizzati senza autorizzazioni. L’obiettivo, nei casi che rientrano nella disciplina normativa prevista, sarebbe salvaguardare le abitazioni nelle quali vivono i proprietari, seppur realizzate in maniera non regolare.