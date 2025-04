Immobili abusivi e piano regolatore, Morgana: “C’è attenzione, concretizzare previsioni prg”

“Stiamo lavorando prevalentemente per la concreta attuazione delle previsioni di piano – aggiunge Morgana – e dove sarà possibile cercheremo di aggiornare determinate situazioni rispetto alle norme tecniche di attuazione”. Morgana insiste sul punto, “l’obiettivo principale è concretizzare le previsioni del piano regolatore generale, che a oggi in gran parte sono rimaste ferme”. Sviluppi che l’assessore continua a condividere non solo con i tecnici del suo settore, come altri in emergenza quanto alla soglia di personale, ma anche con il sindaco Di Stefano e con il segretario generale dell’ente Curaba, che ricopre l’incarico di dirigente ad interim.