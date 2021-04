Immobili abusivi, procura ha scritto al Comune: scelto rup per accelerare le procedure

Gela. Tempi certi per il regolamento in consiglio comunale sembra non ce ne siano. Dalla procura, però, anche nelle ultime settimane sono arrivate delle note ufficiali, indirizzate a Palazzo di Città. I magistrati attendono che si provveda sugli immobili abusivi. Nel recente passato, venne anche sottoscritto un protocollo con la prefettura, che tra le altre cose definiva le modalità per la demolizione degli immobili non in regola e non più sanabili. Il dirigente del settore lavori pubblici Antonino Collura, soprattutto alla luce delle note della procura, ha deciso di accelerare le procedure. Anzitutto, è stata disposta la nomina del rup che dovrà coordinare le attività amministrative per gli interventi sugli immobili abusivi. Nella determina del settore lavori pubblici, si parla di “provvedimenti repressivi e sanzionatori”. La scelta di Collura è ricaduta sull’architetto Santi Nicoletti, ora nominato responsabile unico del procedimento.