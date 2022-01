Immobili abusivi, stretta della giunta: adottato anche il regolamento sulla gestione

Gela. Era attesa, anche dalla procura. Arriva una prima, decisa, accelerazione, sul fronte dell’abusivismo edilizio. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori hanno varato una delibera, piuttosto articolata, che in sostanza detta delle vere e proprie linee guida, anzitutto rivolte agli uffici del municipio. Una direttiva, che pone delle priorità, a partire da una dettagliata catalogazione di tutti i beni immobili, abusivi, che siano stati acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. Si dovrà inoltre procedere alla trascrizione. Ad oggi, il consiglio comunale non si è mai espresso sulla sorte degli immobili irregolari, ormai acquisiti al patrimonio dell’ente. Sono due le strade, la demolizione oppure la dichiarazione di pubblica utilità, che sottrae gli immobili alle ruspe e potrebbe consentire a chi ci vive di mantenerne la disponibilità, con il versamento di un canone, che verrebbe incassato dal Comune. La giunta, con il provvedimento appena varato, pone degli obiettivi imprescindibili, rivolgendosi principalmente agli uffici tecnici dell’ente. I settori urbanistica e patrimonio sono quelli che concentrano gran parte degli adempimenti. Al comando della polizia municipale, inoltre, viene assegnata la disposizione di supportare i tecnici, nei sopralluoghi e nelle attività da compiere, direttamente sui luoghi. Avere un quadro dettagliato di tutti gli immobili acquisiti al patrimonio dell’ente, secondo il sindaco e i suoi assessori, consentirà al consiglio comunale di potersi pronunciare, con maggiore contezza, sulla sorte delle strutture. Allo stesso tempo, gli uffici devono procedere con l’erogazione delle sanzioni pecuniarie, destinate ai proprietari che non abbiano adempiuto alla demolizione oppure occupino ancora gli immobili, già acquisiti dal Comune. Con lo stesso provvedimento, la giunta dispone l’adozione dello schema di regolamento per la gestione degli immobili abusivi.