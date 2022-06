Immobili comunali, contratto manutenzioni: Morselli, “alcuni interventi diventano possibili”

Gela. Con l’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e l’aggiudicazione alla San Pio Restauri Srl di Favara ((importo di euro 644.174,50 da cui decurtare il 29 per cento) si è conclusa la seconda procedura di gara in via telematica condotta dal Comune su piattaforma Asmel nell’ambito dell’accordo quadro con un unico operatore economico. Qualche giorno fa l’aggiudicazione aveva interessato i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade cittadine, di cui si occuperà la Nt Costruzioni srl di Terme Vigliatore. Adesso si pensa ai contratti aperti per affidare i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione degli immobili comunali (scuole, locali dati in gestione alle associazioni, ville) che presentino delle criticità. La pianificazione dei due accordi quadro è stata messa in campo dal settore lavori pubblici, ed è in corso l’attività di ricognizione per individuare i siti sui quali intervenire. “Un primo elenco è già pronto, e ci permetterà di agire laddove ci siano state segnalate delle emergenze”, spiega l’assessore Romina Morselli, che parla di “un appalto molto importante, che aspettavamo con ansia”.