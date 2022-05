Immobili confiscati ai clan, “in città ancora occupati da famiglie di mafia”

Gela. Immobili confiscati alle organizzazioni mafiose ma ancora occupati da famiglie dei clan. Ieri, in prefettura, attraverso il gruppo di supporto all’Autorita’ nazionale per i beni sequestrati e confiscati, è stato valutato ciò che si verifica in alcuni immobili, presenti in citta’. Sì procederà con lo sgombero. Sono state pianificate le attività.