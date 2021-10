“Immobili da dissequestrare”, appello bis accoglie richieste difesa di Consiglio

I legali hanno messo in discussione il fondamento dell’intero sequestro. Con documenti fiscali e contabili, hanno più volte spiegato che quei beni erano da collegare solo all’attività lavorativa di Consiglio, che è attualmente a giudizio per i fatti dell’indagine “Inferis”. Lo stesso ambulante ha parlato dei tanti atti intimidatori e dei danneggiamenti subiti, con conseguenze pesanti per le sue attività commerciali. Per i legali che lo assistono, sarebbe una vittima dei clan e non un affiliato. I pm della Dda di Caltanissetta, invece, lo considerarono vicino al boss Peppe Alferi.