Immobiliare, Consulta Interassociativa chiede ripresa attivita’ agenzie

ROMA (ITALPRESS) – La Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione Immobiliare (Anama-Fimaa-Fiaip), in considerazione dei miglioramenti in termini di contenimento del contagio del Covid-19 unitamente al settore di prima necessita’ in cui operano le agenzie immobiliari ovvero quello della casa, propone al Governo di collaborare fattivamente per la definizione di un protocollo di misure precauzionali e di sicurezza nello svolgimento dell’attivita’ di agenzia immobiliare, affinche’ quest’ultima possa rientrare tra il piu’ rapidamente possibile tra quelle consentite. Le tre organizzazioni sindacali di categoria, sottolineano l’importanza di inserire le agenzie immobiliari tra le imprese che possano riprendere l’attivita’ professionale, proponendo di collaborare fattivamente nella definizione delle modalita’ di svolgimento dell’attivita’ in totale sicurezza.C’e’ chi stima la perdita nel settore tra i 9 e i 22 miliardi rispetto all’anno scorso. “Per le agenzie immobiliari e’ quindi vitale riprendere l’attivita’ – scrivono nella lettera il presidente di Anama Renato Maffey e coordinatore della Consulta, il presidente di Fimaa Santino Taverna e il presidente Fiaip Gian Battista Baccarini – con misure concertate con il Governo che garantiscano la totale sicurezza al fine di mantenere vivo il mercato immobiliare da sempre fondamentale per l’economia del nostro Paese e soprattutto risolvere situazioni che stanno creando seri disagi alle migliaia di famiglie coinvolte, sia di natura personale che economica, limitando le drammatiche conseguenze in termini di costi sociali generate dall’inevitabile aumento del contenzioso legale”.(ITALPRESS).