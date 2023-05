Impegni disattesi e indennità bloccate, dipendenti comunali annunciano lo sciopero

Dipendenti e sindacati non possono che notare una certa disparità di trattamento rispetto ai dirigenti, per i quali le indennità vengono sempre assicurate. L’amministrazione sottolinea come debba esserci anzitutto un assenso degli organismi di controllo. Dipendenti e sindacati parlano di un rimpallo tra Oiv, segretario generale e collegio dei revisori, che danneggia solo i lavoratori, ormai stanchi di attendere. La crisi finanziaria del municipio non aiuta lo sblocco di una vertenza che potrebbe paralizzare le attività negli uffici municipali. All’inizio dell’assemblea è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ispettore di polizia municipale Totò Sauna, deceduto la scorsa settimana.