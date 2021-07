“Impegno Comune”: “Basta speculazioni, diciamo no all’aumento dei rifiuti a Timpazzo”

Gela. Si erano già schierati contro e tornano a farlo a poche ore dal sit-in, indetto per contestare l’aumento dei rifiuti deciso per il sito di Timpazzo. Il gruppo consiliare di “Impegno Comune” e l’assessore di riferimento Ivan Liardi seguono le posizioni del sindaco Lucio Greco. “Timpazzo, con scelta solidaristica – spiegano i consiglieri Valeria Caci e Giuseppe Guastella e l’assessore Ivan Liardi – già riceve conferimenti supplementari. Però, non accettiamo che si vada oltre. Siamo con il sindaco e le speculazioni politiche non ci interessano. Il fatto che la decisione di aumentare il quantitativo di rifiuti, che viene giornalmente conferito nel sito, sia della Regione, per noi non cambia nulla. Siamo con il territorio e non accettiamo l’ennesimo rischio ambientale”. La posizione del gruppo è piuttosto chiara, nonostante i riferimenti palermitani.