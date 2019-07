IMPEY VINCE LA 9^ TAPPA AL TOUR, ALAPHILIPPE CONSERVA LA MAGLIA GIALLA

BRIOUDE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Daryl Impey ha vinto la nona tappa dell’edizione numero 106 del Tour de France, la Saint-Etienne – Brioude di 170,5 chilometri. Il corridore sudafricano della Mitchelton-Scott ha battuto in volata Tiesj Benoot dopo un’intera giornata in fuga.

Il gruppo con tutti gli uomini di classifica è arrivato con un ritardo di 16’24”. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) conserva dunque la maglia gialla con 23″ di vantaggio su Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e 53″ su Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Da segnalare la spaventosa caduta che ha coinvolto Alessandro De Marchi: il corridore italiano della CCC, protagonista nella tappa di ieri, è finito giù nelle fasi iniziali della frazione odierna sbattendo violentemente contro l’asfalto. Trasportato in ospedale con l’ambulanza, il 33enne corridore ha riportato diverse ferite al volto ed è stato costretto al ritiro in attesa di ulteriori riscontri medici.

Domani in programma la decima tappa della Grande Boucle, da Saint-Flour ad Albi, della lunghezza di 217.5 chilometri: si tratta di una frazione decisamente pianeggiante con quattro GPM di difficoltà non elevata, probabile l’arrivo in volata.

(ITALPRESS).