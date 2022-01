“Impianti Srr”, avviato iter per assumere due funzionari: approvati i bandi

Gela. Nel pieno della querelle sul nuovo servizio rifiuti, i vertici della “Impianti Srr” hanno autorizzato l’avvio dell’iter per l’assunzione di due funzionari, che andranno a far parte dell’organigramma della società in house. “Impianti”, che è controllata dalla Srr4, ha ottenuto l’affidamento del servizio rifiuti nei Comuni dell’ambito, attraverso il sistema in house, ma gestisce anche la discarica Timpazzo, con la vasca E e l’impianto Tmb. Ad oggi, è sprovvista di una struttura amministrativa completa e già negli scorsi mesi erano stati pubblicati dei bandi (prima annullati e poi rivisti e nuovamente resi pubblici). Questa volta, l’amministratore Giovanna Picone ha autorizzato la pubblicazione di due bandi, per l’assunzione del responsabile contabilità e controllo e per individuare il responsabile del personale. Si tratta di dipendenti che verranno collocati con un settimo livello, in base al Contratto collettivo di categoria. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 4 febbraio.