Impianti Srr potrà operare come Centrale unica di committenza per gli appalti, sì finale di Anac

Gela. Il progetto era già stato messo nero su bianco dai Impianti Srr, con il sostegno di Srr4. Ora, arriva il via libera dell’Autorità anticorruzione. La società in house che gestisce il servizio rifiuti nei Comuni dell’ambito e porta avanti il sito di Timpazzo, potrà operare anche come Centrale unica di committenza per le gare d’appalto. Un risultato che per l’amministratore Giovanna Picone e per il presidente della Srr4 Vincenzo Marino è da ritenersi “straordinario”. L’Anac ha effettuato tutte le verifiche dopo che c’era già stata la piena approvazione del cda Srr4 e dell’assemblea dei sindaci.