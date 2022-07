“Impianti Srr”, verifiche e acquisiti dati pc: “Indagine non riguarda la società”

Gela. L’attività di indagine è in corso e pare non interessare direttamente “Impianti Srr”. La scorsa settimana, sono state effettuate acquisizioni di computer, nella disponibilità degli uffici della società che gestisce in house il servizio rifiuti nei Comuni della Srr4 e porta avanti la piattaforma integrata di Timpazzo. Si tratterebbe di accertamenti che i militari della guardia di finanza conducono in relazione ad approfondimenti investigativi legati anche ad una lettera anonima, risalente a due anni fa, che ipotizzava possibili irregolarità nel comparto locale dei rifiuti e non solo. Da “Impianti Srr” fanno sapere che nelle scorse ore c’è stata la restituzione dei pc, a seguito delle copie forensi già predisposte dagli investigatori. La scorsa settimana, non ci sarebbe stata l’acquisizione di documentazione. I vertici di “Impianti Srr” sono già pronti a presentare spontaneamente eventuali atti. “L’indagine non riguarda Impianti Srr ma è nei confronti di terzi”, dice l’amministratore della società, l’ingegnere Giovanna Picone.