Impiantistica rifiuti, domani tavolo in Regione: nodo Ato, piano regionale in commissione

Gela. Il possibile ampliamento della discarica Timpazzo, sostenuto dal governo regionale che lo ha inserito tra i progetti coperti con fondi Fsc, ha tenuto banco in consiglio comunale, la scorsa settimana. Alla fine, la maggioranza si è compattata intorno alla soluzione di un ampliamento limitato alle sole esigenze dei Comuni dell’ambito, ad iniziare da Gela. Domani, in Regione, è invece previsto un tavolo tecnico, già da diverso tempo richiesto dal presidente della Srr4 Gianfilippo Bancheri. Questa volta, si torna al punto dell’impiantistica e della gestione degli asset del ciclo rifiuti locale. L’attenzione sarà concentrata sul sistema di compostaggio di Brucazzi, nella piena gestione dell’Ato Cl2 in liquidazione, che fa fede pure su pronunciamenti della giustizia amministrativa. Doveva ripartire ad inizio anno, dopo il sequestro giudiziario, ma due danneggiamenti lo hanno rallentato. I sindaci della Srr, in larga maggioranza, sono convinti che la gestione Ato debba cessare, con la chiusura della fase di liquidazione e il passaggio di tutti i rapporti e degli impianti proprio alla società di regolamentazione e ad Impianti Srr, l’in house che porta avanti la piattaforma di Timpazzo e il servizio rifiuti. Al tavolo in Regione parteciperà il sindaco Terenziano Di Stefano. Del resto, l’intera filiera degli impianti dei ciclo rifiuti ricade sul territorio cittadino. “C’è da valutare, secondo noi, se l’Ato possa gestire l’impiantistica, a partire dal sistema di compostaggio di Brucazzi”, aveva già spiegato Bancheri.