Impianto compostaggio Brucazzi, Tar conferma effetti interdittiva antimafia per Tech

Alla stessa Tech e alla General Service, che operano come raggruppamento temporaneo di imprese, è stato da poco rinnovato il rapporto di conduzione dell’impianto di compostaggio, fino al dicembre del 2021. L’importo complessivo definito nel 2017 è di 427 mila euro e non sono state modificate le condizioni economiche. I vertici di Ato, anche in base a quanto verificato, non hanno riscontrato elementi per rescindere il rapporto contrattuale. La determina che estende la conduzione dell’impianto di compostaggio fino al dicembre del prossimo anno è stata firmata il 27 aprile.