Impianto rifiuti, dem lavorano ad interrogazione: “Intervenga il ministero”

Gela. La posizione dei dem sull’impianto rifiuti per la Sicilia occidentale, venerdì in aula consiliare l’ha sintetizzata il parlamentare Ars Giuseppe Arancio che ha parlato di “tante criticità”, a partire dall’assenza di “studi osservazionali sulla salute”. Dal trasporto dei rifiuti, per il parlamentare altamente impattante, e fino ai punti interrogativi sullo smaltimento dei fanghi, l’esponente del Pd ha posto remore chiare per giustificare un no che il partito ha più volte ribadito, sia attraverso il segretario cittadino Guido Siragusa che per il tramite di quello provinciale Peppe Di Cristina. I dem sono in contatto con i riferimenti nazionali e sembrano intenzionati a presentare un’interrogazione al Ministero della transizione ecologica. Anche a livello romano andrà valutato l’impianto preannunciato dal presidente Nello Musumeci, che inizialmente ha parlato di un termovalorizzatore, subito smentito dai manager delle aziende che hanno presentato il progetto. Arancio, già prima dell’iniziativa del monotematico, ha acquisito dati e documenti sul progetto, con un accesso agli atti compiuto in Regione. C’è stato un confronto con tecnici ed esperti.