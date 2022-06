“Impianto rifiuti è impattante”, Siragusa: “C’è chi vuole barattare per i posti di lavoro”

Gela. “Sarà un impianto industriale e come tale avrà un impatto ambientale. Il Pd ha posto delle riflessioni, che ad oggi non hanno avuto risposte”. Il segretario cittadino dem Guido Siragusa ritorna sul monotematico della scorsa settimana, che ha portato in aula consiliare il tema dell’impianto rifiuti, preannunciato dalla Regione. I dem, attraverso il parlamentare regionale Giuseppe Arancio, hanno sollevato più di un’obiezione, rifacendosi a dati tecnici. “La città non può ritornare a prima del 2014, quando si decise di riconvertire, superando il ciclo tradizionale dell’industria pesante. Dietro a decisioni di questo tipo, ci sono scelte politiche. Fu una scelta politica realizzare la raffineria, così come fu una scelta politica decidere di riconvertire, con un ciclo green. Ho l’impressione – spiega Siragusa – che in consiglio comunale molti abbiamo voluto introdurre posizioni politiche, facendole passare per tecniche. Così, però, non si dice la verità alla città. Il Pd non ha posto un no a prescindere o ideologico. Arancio ha fornito dati tecnici. Parliamo di un impianto di trattamento con capacità da oltre mille tonnellate al giorno di indifferenziato al cancello di ingresso. Circa duecento tonnellate residue al giorno saranno trasformate in granulare inerte vetrificato. Quindi, si lavoreranno i rifiuti per produrre altri rifiuti. Senza dimenticare le cinquanta tonnellate di fanghi al giorno, che dovranno essere purificati ed essiccati, e le 2,5 tonnellate di zolfo quotidianamente prodotte, attraverso 2,7 tonnellate giornaliere di idrogeno solforato, come intermedio di passaggio. Dobbiamo ritornare alla puzza di uova marce? Il processo di quest’impianto necessita di almeno 280 mila metri cubi di acqua di raffreddamento, al giorno. Da dove arriverà? Sarà acqua di mare oppure quella destinata all’agricoltura o alle utenze private?”. Il segretario dem ribadisce che un sistema di questo tipo avrà certamente un impatto di tipo ambientale, in un territorio che invece scelse la riconversione.