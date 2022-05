“Impianto rifiuti? Palla passi al prossimo governo”, Mancuso: “FI fa sintesi con Greco”

Gela. “Stiamo cercando di fare sintesi con l’amministrazione comunale, per dare risposte al territorio”. La “trincea” forzista nei rapporti con il sindaco Lucio Greco, nonostante qualche fase di chiaroscuro, sembra ormai superata. Il parlamentare regionale Michele Mancuso, in questi giorni impegnato nel dibattito all’Ars, anche per la legge finanziaria, non parla affatto da separato in casa né da rivale interno. Con il sindaco Lucio Greco le interlocuzioni sono costantemente in atto. All’Assemblea regionale, il forzista sta cercando di concretizzare alcuni obiettivi. “C’è un ordine del giorno attraverso il quale vogliamo impegnare il governo regionale a non demolire il pontile sbarcatoio ma a prevedere una ricostruzione e una valorizzazione complessiva di tutta l’area circostante. In finanziaria vogliamo avere l’ok per contributi destinati alla valorizzazione turistica, sempre per la città. Stiamo lavorando per gli operai esposti all’amianto e presenteremo le iniziative che abbiamo messo in campo per il Consorzio di bonifica e per il rilancio del comparto agricolo locale. Presenteremo a breve – dice – il progetto esecutivo per la connessione idrica tra le dighe Cimia e Disueri. Non mi interessano i complimenti. Lavoro per il territorio e stiamo facendo sintesi con l’amministrazione comunale. Un altro obiettivo, sicuramente, è un piano per la riqualificazione dell’area industriale, al cui interno sono insediate alcune tra le migliori aziende siciliane, se non addirittura italiane. Però, muoversi tra quelle strade è come fare un percorso in una città bombardata. Dobbiamo dare forma e sostanza, anche attraverso le Zes”. Sembra ormai che tra l’avvocato Greco e i vertici azzurri ci sia una sintonia, che in passato non è stata così costante. Mancuso punta ancora sul progetto di tre anni fa. “Con i consiglieri e con l’assessore, la nostra attività prosegue – aggiunge il parlamentare regionale – l’impianto per i rifiuti? Mi sono subito messo a disposizione per l’incontro con il presidente Miccichè. Penso che non siano sufficienti due impianti per risolvere la situazione dei rifiuti in Sicilia. E’ un piano che andrebbe rivisto e in ogni caso non si può dare fuoco alle polveri senza avere dati precisi. Bisogna essere prudenti. Non credo sia un piano completo e la palla la passerei al prossimo governo regionale, che avrà cinque anni per programmare. Chissà, poi, se sarà un progetto che si realizzerà e in che tempi”.