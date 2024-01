Imu e Irpef, si torna in aula: seduta consiliare fissata, tanti nodi fa sciogliere

Gela. Come già anticipato, in aula consiliare, per la prima riunione del 2024, si andrà la prossima settimana. La convocazione è stata diramata dal presidente dell’assise Salvatore Sammito. I punti all’ordine del giorno, martedì prossimo, non cambieranno. Rimane il nodo della rideterminazione delle aliquote Imu e Irpef, imposta dal dissesto. Senza gli aumenti, verranno bloccati i trasferimenti statali. Il provvedimento va varato, come sottolineato dal segretario generale Ferro e dall’assessore al bilancio Mariangela Faraci. Il consiglio non è per nulla concorde sul punto e sarà necessaria un’intesa complessiva per evitare stop pesanti.