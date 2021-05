In attesa dell’esito dei tamponi, scuole chiuse in città: ordinanza del sindaco

Gela. Alla fine Asp e Comune trovano l’intesa per chiudere le scuole in attesa dei tamponi di massa. Il sindaco Lucio Greco ha firmato una nuova ordinanza sindacale per contenere il contagio da Covid-19 sul territorio comunale. Il primo cittadino ha stabilito l’inibizione della didattica in presenza per gli istituti scolastici dove sono previsti gli screening. In sostanza, in attesa dell’esito del tampone molecolare, gli studenti non potranno tornare a scuola ma dovranno recarsi a casa, mettersi in isolamento e seguire la dad.