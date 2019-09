In aula accordo su gruppo porto rifugio, debiti preoccupano: “Serve mappatura completa”

I debiti fuori bilancio, invece, si confermano uno degli scogli più difficili da superare per l’ente. Troppo spesso, pendenze economicamente non eccessive, maturano interessi e spese legali, raggiungendo cifre molto più impegnative. Qualcosa non quadra come dovrebbe. L’hanno spiegato in aula i consiglieri di “Un’Altra Gela” Romina Morselli (vicepresidente della commissione bilancio) e Giuseppe Morselli. Gli atti sono stati approvati, ma hanno ufficialmente chiesto al presidente Sammito di avere la presenza in aula del dirigente al bilancio Alberto Depetro, assente per ferie. “E’ un tema allarmante – ha detto Romina Morselli – e temiamo che nei prossimi mesi possano essere chiesti pareri su debiti fuori bilancio ancora più rilevanti. Riteniamo che il dirigente debba venire in aula e fare una mappatura di tutti i debiti ancora pendenti”. Dubbi finanziari che hanno indotto l’assise civica a rinviare, alla seduta del prossimo 16 settembre, la trattazione di un altro punto all’ordine del giorno, l’approvazione di una transazione finanziaria, su un’altra pendenza del passato. Contenuti e modalità della transazione non hanno convinto neanche il consigliere dell’Udc Salvatore Incardona, che ha chiesto spiegazioni, soprattutto da un punto di vista strettamente tecnico. L’atto, probabilmente alla presenza del dirigente Depetro, verrà valutato alla prossima seduta.