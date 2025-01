In auto con 22 chili di cocaina, 51enne palermitano arrestato a Messina

MESSINA (ITALPRESS) – Trasportava in auto 22 chili di cocaina. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato di Messina, che hanno arrestato un 51enne palermitano. L’uomo è stato fermato per un controllo presso gli imbarcaderi della Rada San Francesco. A fiutare la sostanza stupefacente è stato un cane antidroga della Guardia di Finanza. Inutile il tentativo dell’automobilista di camuffare l’odore della droga con il forte profumo di cui l’auto ed i “panetti” di cocaina, abilmente sigillati, erano stati impregnati. In un vano appositamente creato sotto il pianale del mezzo, i poliziotti hanno trovato venti involucri della sostanza stupefacente che, secondo una stima degli investigatori, una volta lavorata avrebbe verosimilmente prodotto almeno 105 mila dosi da destinare al mercato illegale della droga. La cocaina è stata sottoposta a sequestro, così come la somma in contanti di 815 euro, verosimile provento di spaccio. Il 51enne palermitano è stato accompagnato presso la casa circondariale di Messina Gazzi.– foto ufficio stampa Polizia di Stato –(ITALPRESS).