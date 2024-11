In auto con venti chili di hashish, 20enne arrestato nel Nisseno

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Trasportava nel cofano della sua auto circa venti chili di hashish. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato che hanno arrestato un 20enne di Gela. Il giovane dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un equipaggio del Commissariato di Gela, nel corso di controlli, ha intercettato il giovane mentre, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, procedeva a velocità sostenuta lungo la strada statale 117 bis, noncurante dei lavori in corso per il rifacimento del manto stradale. Una volta fermato il mezzo, gli agenti hanno identificato il ragazzo alla guida, riscontrando un atteggiamento sospetto e un particolare stato di agitazione. Da un controllo accurato del mezzo, nascosto nel cofano dell’auto, i poliziotti hanno trovato un trolley all’interno del quale erano contenuti 200 panetti di hashish, per un peso complessivo di 20 chilogrammi, che messi sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 100 mila euro, secondo una stima degli investigatori. Nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’arrestato sono state sequestrate 13 dosi di cocaina e denaro in contante probabile provento dell’attività di spaccio. – foto ufficio stampa Polizia di Stato –(ITALPRESS).