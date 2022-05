In bici per campagna su donazione organi, partito da Ragusa fa tappa all’Ismett

PALERMO (ITALPRESS) – E’ arrivato stamattina, presso l’IRCCS ISMETT di Palermo, Giorgio Giacomo Alfano, il ciclista partito la scorsa domenica da Ragusa nell’ambito della manifestazione organizzata dall’AIDO. “La donazione degli organi – ha sottolineato Giorgio Giacomo Alfano – serve a salvare la vita a tante persone. Questo mi spinge a realizzare questo progetto che ha lo scopo di veicolare il messaggio della donazione a tutta la popolazione”. Quattrocento chilometri percorsi in solitaria con l’obiettivo di promuovere la donazione degli organi ed il trapianto come terapia. Al suo arrivo all’ISMETT, è stato accolto da alcuni fra medici ed infermieri del Centro Trapianti palermitano. Una sosta breve per scambiare con gli operatori sanitari di ISMETT pareri ed opinioni e poi proseguire il suo cammino verso Montelepre.La tappa di Palermo è, infatti, solo una tappa intermedia di un percorso lungo ben 800 chilometri. Nei prossimi giorni, Alfano andrà verso Agrigento e poi proseguirà il suo giro all’incontrario fino a tornare a Ragusa. Un giro ciclistico di tutta l’Isola per testimoniare che donare significa ridare la vita. “Sono tante le persone che aspettano un organo – continua il sig. Alfano – e spero di sensibilizzare il più possibile sul valore della donazione”.

foto Ismett(ITALPRESS).