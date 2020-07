In calo nuovi casi di coronavirus, in aumento i decessi

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la discesa dei nuovi casi di coronavirus in Italia. Secondo i dati diramati dal Ministero della Salute, sono 114 i nuovi contagiati (ieri erano 169). Il numero totale dei contagiati sale a 243.433 da inizio pandemia. In aumento i decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 17, ieri 13. Ora il numero totale dei morti si avvicina a 35 mila, per l’esattezza il totale delle vittime raggiunge quota 34.984. In crescita i guariti, nelle ultime 24 ore sono stati 335, portando il totale a 195.441. Per quanto riguarda il dato degli attualmente positivi sono 12.919, con un decremento di 238 unità rispetto a ieri. In aumento di 9 i ricoverati: oggi sono 777, 60 dei quali sono in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri). Infine in calo coloro che si trovano in isolamento: in tutto sono 12.082 -242 rispetto a ieri.(ITALPRESS).