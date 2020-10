In città altri due positivi al Covid, agente in rianimazione: un morto a Niscemi

Gela. Si aggrava ancora di più la situazione del contagio da Covid in città. Altri due casi sono stati riscontrati nelle ultime ventiquattro ore. Entrambi i pazienti sono in isolamento domiciliare. Il numero complessivo sale a quarantotto. Asp conferma che l’agente della municipale, ricoverato in malattie infettive al “Sant’Elia” è stato trasferito in rianimazione, dove è ventilato con sistemi meccanici. Un altro positivo gelese, che era stato ricoverato, ora è in isolamento domiciliarte, con condizioni in miglioramento.