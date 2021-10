In città aumenti del costo del pane? Casartigani: “Prezzi materie prime alle stelle”

Gela. Con i prezzi delle materie prime in costante rialzo, così come quelli imposti dai fornitori, anche in città, a breve, si potrebbe assistere ad un repentino aumento del costo del pane. Il presidente di Casartigiani del Golfo Antonio Ruvio ha indetto una riunione, che si terrà il prossimo 22 ottobre. Il confronto è aperto con gli operatori del settore. “Già abbiamo avuto un’estate calda sul fronte dei prezzi del frumento – dice Ruvio – una dinamica sostenuta, che sta avvicinando i prezzi ai livelli record registrati durante la precedente fiammata del mercato nel 2008. I prezzi all’ingrosso delle farine di grano tenero sono in costante aumento mentre quelli delle semole di grano duro hanno registrato un vero e proprio balzo nel mese di luglio con un più 6 per cento, rispetto a giugno. I dati ci dicono che luglio 2021 rispetto a luglio 2020 ha visto un incremento dei prezzi all’origine del 9,9 per cento per il frumento duro e del 17,7 per cento per il frumento tenero. I fornitori ci avvisano che potremmo vedere aumenti anche a doppia cifra per le farine”. Secondo Ruvio, a pagarne le spese non solo i consumatori ma anche i titolari di attività che operano nel settore della panificazione.