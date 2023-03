“In città dialogo per battere destre”, Abela: “Forte azione Siragusa, non ci interessano poltrone”

Gela. Nel Pd locale, l’esito delle primarie per la segreteria nazionale ha aperto una fase di verifica interna. In pochi ipotizzavano che il gruppo Schlein, confluito nel comitato fondato dal vicesegretario Licia Abela, potesse riuscire ad avere la meglio, seppur di poco, rispetto ai dirigenti storici che stavano con Stefano Bonaccini. Abela conferma che il partito, in città, cercherà di muoversi lungo un solco di vicinanza al mondo del lavoro e senza troppe litanie che possano zavorrarlo. L’obiettivo è quello delle amministrative del prossimo anno. Il partito dovrà misurarsi con le urne, in una conformazione che va definita. La linea sarà quella del segretario Schlein, che si cercherà di fare arrivare in città, per una visita. “La vittoria alla segreteria nazionale di Elly Schlein è stato un risultato di portata straordinaria. Questo è ovviamente per noi solo un punto di partenza rispetto ad un mandato che abbiamo ricevuto dalle elettrici e dagli elettori che si riconoscono nei valori del Partito Democratico. Il comitato costituito a supporto della candidata rimane vivo e ha voglia di essere ancora una volta, e con ancora con più forza, il punto di traino e di unione tra la comunità n cui viviamo ed il partito. Necessario è ritrovare il sentimento di appartenenza verso il valore della partecipazione democratica – dice Abela – necessario è non venire meno alle speranze che le cittadine e i cittadini hanno riposto nelle nostre mani. Vogliamo costruire un rapporto diretto con la segreteria nazionale, portare il segreterio Schlein a conoscere la base che l’ha sostenuta davvero, portarla qui in città con le lavoratrici ed i lavoratori del territorio, parlare con lei di scuola, ambiente e diritti, aprire con ottimismo ad un nuovo tesseramento per far entrare i cittadini dentro l’anima politica attiva”.