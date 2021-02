In città due decessi per Covid, in totale sono 60: tre nuovi contagi

Gela. La linea del contagio da Covid in città rimane pressoché ferma. Nelle ultime ventiquattro ore, si registrano solo tre nuovi casi, in isolamento domiciliare. Sale, però, il tragico bilancio dei morti. Asp ha comunicato il decesso di due pazienti, risultati positivi. Il conteggio complessivo di chi non è riuscito a battere il virus sale così a 60. Attualmente, i contagiati in città sono 133, con due pazienti in terapia intensiva. I guariti sono cinque.