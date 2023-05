In città furti in sequenza, a colpire era un minorenne: disposta la condanna

Gela. Una sequenza molto lunga di furti, tutti messi a segno in città, in abitazioni e non solo. Per un minore, nei cui confronti erano pendenti undici procedimenti, poi riuniti, è arrivata la condanna a quattro anni di reclusione. E’ stata accolta la richiesta di riunione avanzata dal legale di difesa, l’avvocato Filippo Spina. Gli elementi a carico del giovane erano pesanti e altri colpi li aveva già ammessi.