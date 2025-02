“In città i reparti ospedalieri vengono chiusi e altrove aperti”, Cascio: “C’è una volontà politica”

Gela. Sanità cittadina depotenziata, “per una volontà politica”. Il presidente della commissione consiliare ambiente e sanità Floriana Cascio, questa mattina durante la seduta monotematica del consiglio comunale ha esposto alcune delle forti limitazioni alle quali va incontro il sistema locale. “Entrando nei particolari del reparto di medicina trasfusionale, trasversale ad altri reparti del nosocomio. Non è vero che i medici non vogliono venire in città, bisogna attrarli attraverso concorsi che si definiscano velocemente e non dopo due anni, come è avvenuto negli ultimi tempi. Nell’attesa, i medici – dice Cascio – andranno altrove, laddove vengono assunti velocemente e a tempo indeterminato. Quando si parla di Gela tutto diventa complicato”. L’esponente di “Una Buona Idea” è convinta che manchi una vera volontà politica tesa a migliorare servizi e strutture.